Alkollü sürücü ağaca çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'da, 216 promil alkolü olarak direksiyon başına geçen sürücüsünün kullandığı aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulkadir T., idaresindeki 44 LH 080 plakalı hafif ticari araç Yeşilyurt Caddesi ile Hüsnü Mansur Caddesi birleşiminde bulunan refüjdeki ağaca çarptı. Yaşanılan kazada araç sürücüsü Abdulkadir T., araçta bulunan Mahmut Gazi K., ve Enes T., yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinden geçmekte olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil serviste görevli Abuzer Tekbaş yaptı. Sağlık görevlisi Tekbaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara müdahaleler yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilerek ambulansa alınan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan araç sürücüsü Abdulkadir T'nin 216 promil alkollü olduğu da öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.