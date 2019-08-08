Alper: “Bayramda tüm tedbirler alındı”

Metin Alper, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliklerinin dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı yaya ve motorize devriyelerini arttırarak halkın yoğun olarak bulunduğu, banka önlerinde, alışveriş yapılan yerlerde ve büyük cami çevrelerinde görev ifa edeceklerini dile getirdi.

Hayvan pazarında gerekli tedbirlerin alındığını esnafın bilgilendirildiğini belirten Alper, “Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alışveriş merkezleri, otogar, pazar yerleri ve umuma açık yerler ile araç ve yaya yoğunluğu olan cadde, kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacaktır. Şehirlerarası yollarda ise vatandaşlarımızın rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak ve trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla ilimiz sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğümüz tarafından geceli gündüzlü çalışan görevlilerimizce trafik tedbirleri arttırılmış, yapılan etkin denetimlerle sorumluluk alanımızda arife gününden başlayarak bayram boyunca ve sonrasında belirtilen tedbirlerimiz sürecektir.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri ve muhtemel olaylara süratle müdahale edilebilmesi için Emniyet Müdürlüğümüz 155 Polis İmdat ve 0416 216 48 85 nolu telefonları ve adiyaman@egm.gov.tr ve www.adiyaman.pol.tr e-posta adresleri vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Kendilerine asayiş ve güvenlik hizmeti sağlamaktan, mutluluk ve onur duyduğum kadirşinas Adıyaman halkımızın Kurban Bayramını personelimle birlikte kutlar sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu nice bayramlar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.