Alperen Ocakları Doğu Türkistan'ın Milli Meclis Üyelerini ağırladı

Adıyaman Alperen Ocakları, Doğu Türkistan'dan gelen Milli Meclis Üyelerini misafir etti.

Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü Dünyaya duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen ve Çin zulmünü anlatman için il il dolaşan Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin, Zülfikar Ali ve Alım Can Turdı Adıyaman Alperen Ocaklarını ziyaret etti.

Adıyaman Alperen Ocakları Başkanı Sinan Önder ziyarette yaptığı konuşmada zulme sessiz kalmayacaklarını ve bu zulmü duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Sinan Önder, “Öz vatanımız Doğu Türkistan yıllardır Katil Çin yönetimi tarafından işgal altındadır. Katiller her fırsatta Müslüman Türk kardeşlerimize şiddet ve baskı uygulamakla kalmayıp aynı zamanda asimile politikalarıyla da Müslüman Türk kardeşlerimizi milli benliklerinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Doğu Türkistan'ımız her geçen gün telafisi ve tarifi zor acılarla baş başa kalmaktadır. 3 Milyondan fazla insan kamplarda ölüme terk edilmiştir. Tutuklanan erkeklerin yalnız kalan eşlerinin, kızlarının evlerine Çinli erkekleri göndererek beraber yaşamaya zorlanmaktadır. Doğu Türkistan'ın önde gelen şahsiyetleri, gazetecileri ve yazarları türlü işkencelere maruz kalmaktadırlar. Kadınlara tesettür yasak, erkeklere sakal yasak, oruç yasak, Muhammed ismi yasak, namusumuzun mukaddesatımızın bu denli ayaklar altına alınmasına neden kimse ses çıkarmaz. Hz. Ali'nin dediği gibi ‘Zulme engel olamıyorsanız, o zulmü herkese duyurun.'

Katil Çin yönetimi Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden, Türk-İslam Dünyasının ilgisizliğinden cesaret alarak zulümlerine devam etmektedir. Bugün biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yapmamız gereken şey, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza destek olarak her platformda bu zulmü dile getirmek ve kamuoyunda yaşananlara dikkat çekip farkındalık oluşturmak ve gerekirse katil Çin rejimiyle bütün ilişkilerimizi askıya almalı ve bu konuda dik durmalıyız. Aksi takdirde Hitlerin Yahudilere yaptığı zulmün aynısını Çin Uygur Türklerine yapmaya devam edecektir. Türk Hükümeti ticari ilişkileri falan bahane etmeden bir an önce bu vahşete ‘dur' demelidir. 21. Yüzyılda yapılan bu insanlık dramına artık son verilmelidir” dedi.

Milli Meclis Üyesi Erşidin Erkin ise konuşmasında, “1 Arlıkta İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladık. Şimdi ise il il dolaşıp zulmü anlatıyoruz. Amacımız, şu anda Doğu Türkistan'da 3 milyondan fazla kardeşimiz, akrabalarımız, anne babalarımız hepsi hapishanede suçsuz sebepsiz kalıyorlar. Günde yüzlerce kişi ölüyor. Amacım Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin sesini tüm dünyadaki Türk ve Müslüman kardeşlerimize duyurmak. İnşallah Türk Milletinden ve Devletinden bize destek olmasını istiyoruz. Bu emanete sahip çıkalım, kardeşlerimize sahip çıkalım'' ifadelerini kullandı.

Zülfikar Ali ise, “Doğu Türkistan'daki günahsız yere kamplara atılan kardeşlerimizin sesini duyurmak için yola çıktık. Onların seslerini bütün Türkiye'deki Türk kardeşlerimize duyurmak istedik. Şu anda Doğu Türkistan'daki Uygur Türk'ü kardeşlerimize yönelik baskılar artıyor. Her gün binlerce Doğu Türkistanlı kardeşimiz ölüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının buna sessiz kalmamasını istiyoruz. Sesimiz olmasını istiyoruz. Doğu Türkistan Türkiye'nin bir parçasıdır, kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.