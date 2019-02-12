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Alt kata düşen inşaat ustası yaralandı

Adıyaman’da bir inşaatın 4’üncü katından 3’üncü katına düşen inşaat ustası yaralandı.

Adıyaman'da bir inşaatın 4'üncü katından 3'üncü katına düşen inşaat ustası yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi Askerlik Şubesi yakınlarında bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Ömer S., dengesini kaybederek 3'üncü kata düştü. Ömer S., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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