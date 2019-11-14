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Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı

Adıyaman’da alt yapı çalışmaları esnasında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da alt yapı çalışmaları esnasında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 17126 Sokak'ta Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Belediye işçisi Emin Rençber göçük altında kaldı. Arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Rençber, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emin Rençber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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