‘Altın Elma' yıllar sonra gün yüzüne çıktı

2004 yılından beri Adıyaman Müze Müdürlüğü deposunda saklanan 760 gram ağırlığındaki ‘Altın Elma' yıllar sonra sergilenmeye başladı.

‘Turizmin Oscar'ı' olarak değerlendirilen ve Dünya Turizm Gazetecileri Federasyonu (FİJET) tarafından 2004 yılında Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı'na verilen Altın Elma Ödülü yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 15 yıl önce Nemrut Dağı'nın zirvesinde düzenlenen tören ile teslim edilen Altın Elma, güvenlik gerekçesiyle Adıyaman Müzesi'nin deposunda tutuluyordu.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle sergilenmeyen Altın Elma'yı sergilemeye karar verdi. Kırılmaz cam içinde sergilenen 760 gram ağırlığındaki Altın Elma Ödülü'ne ziyaretçiler temas edemiyor. Müzede sergilenen Altın Elma ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Altın Elma'nın ‘Turizmin Oscar'ı' olduğunu belirterek, “Daha önce güvenlik gerekçesiyle, güvenlik endişeleriyle Altın Elma Ödülü'nün sergilenmesi çok da uygun görülmemişti. Fakat yeni Müze Müdürümüz kararda değişiklik yaparak Altın Elma'yı sergiledi. Altın Elma bugüne kadar Türkiye'de Antalya Kaleiçi, Adıyaman Nemrut Dağı, Konya Çatalhöyük ve Diyarbakır'a verildi. Dolayısıyla Altın Elma Ödülü turizm alanında ‘Turizmin Oscar'ı' olarak kabul ediliyor. Dünya Turizm Yazarları Birliği Altın Elma Ödülü dağıtırken özellikle verdikleri yerin özgünlüğü önemli bir kriterdir. Onun için her yere verilmez bu çok prestijli olan yerler bu ödülü alır” dedi.