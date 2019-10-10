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Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Altınşehir Mahallesi'ne bağlı sokaklarda asfaltlama çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde mahalledeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.


Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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