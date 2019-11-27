Altınşehir Mahallesi'nin altyapısı baştan sona yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesi'nde içme suyu ana hattı döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman'ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için gayretle çalışan Adıyaman Belediyesi, faklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) çalışmalarının devam ettiği Altınşehir Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili bilgi veren ve faklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarından dolayı kazılan kısımlarda ve devamında 500'lük HDPE içme suyu ana hattı imalatı ve daplese çalışması yaptıklarını dile getiren yetkililer, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer, “Altınşehir Mahallesi'nde devam eden battı-çıktı çalışması için yapılan kazı işlemlerinin yapıldığı kısımlarda ve mahallenin bazı sokaklarında Adıyaman Belediyesi olarak altyapı hattı döşeme çalışması yapıyoruz. Halkımıza verdiğimiz rahatsızlığı minimum seviyeye indirmek için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Yaşattığımız aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyor ve anlayış bekliyoruz” diye konuştu.