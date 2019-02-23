İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntel, başkanlığa yeniden seçildi

Adıyaman’ın Sincik İlçe Ziraat Odası 3.

Adıyaman'ın Sincik İlçe Ziraat Odası 3. Genel Kurulunda mevcut Başkan Kadir Altıntel, tüm delegelerin desteğini alarak yeniden başkan seçildi.


Sincik ilçe merkezinde bulunan bir restoranda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, divan üyeliğine Orhan Doğan ve Nizamettin Yavaş seçildi. Yapılan kongrede tek liste olarak seçime giren mevcut Başkan Kadir Altıntel, 38 delegeden oy kullanan 33 delegenin tamamının desteğini alarak yeniden Sincik Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.


Kongrede konuşan Kadir Altıntel, "Sincik Ziraat Odasının kuruluşunda iki önemli sebep vardı. Birincisi sulu tarım için gerekli girişimlerin yapılmasıydı bu çabayı gösterdiğimize inanıyorum. Fizibilite çalışmaları sonucu gölet yapımı için uygun şartların oluşmadığı kanısına varılmıştır. İkincisi atıl halde olan melengiç ağaçlarına antepfıstığı aşısı yapıp ilçe ekonomisine kazandırmaktı. GAP İdaresinin desteğiyle 2019 yılında 2500 dönümlük olan Melengiç Ağaçlarına Antepfıstığı Aşısı Projesi Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ve Haziran aylarında uygulanması hedeflenmektedir.


Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında GAP Bölge Kalkınma Ajansı tarafından 4 projemiz kabul gördü. İki adet arıcılık, iki adet ceviz projesi bedeli 1 milyon 308 bin TL'dir. Bu 4 projenin yüzde 70'i olan 915 bin TL'si, hibe edilerek çiftçilerimize yarar sağlamıştır. Bu anlamda başta GAP idaresi olmak üzere emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Kongremize katılan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'ya ve beni bu göreve tekrar layık gören tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.