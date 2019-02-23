Altıntel, başkanlığa yeniden seçildi

Adıyaman'ın Sincik İlçe Ziraat Odası 3. Genel Kurulunda mevcut Başkan Kadir Altıntel, tüm delegelerin desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

Sincik ilçe merkezinde bulunan bir restoranda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, divan üyeliğine Orhan Doğan ve Nizamettin Yavaş seçildi. Yapılan kongrede tek liste olarak seçime giren mevcut Başkan Kadir Altıntel, 38 delegeden oy kullanan 33 delegenin tamamının desteğini alarak yeniden Sincik Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan Kadir Altıntel, "Sincik Ziraat Odasının kuruluşunda iki önemli sebep vardı. Birincisi sulu tarım için gerekli girişimlerin yapılmasıydı bu çabayı gösterdiğimize inanıyorum. Fizibilite çalışmaları sonucu gölet yapımı için uygun şartların oluşmadığı kanısına varılmıştır. İkincisi atıl halde olan melengiç ağaçlarına antepfıstığı aşısı yapıp ilçe ekonomisine kazandırmaktı. GAP İdaresinin desteğiyle 2019 yılında 2500 dönümlük olan Melengiç Ağaçlarına Antepfıstığı Aşısı Projesi Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ve Haziran aylarında uygulanması hedeflenmektedir.

Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında GAP Bölge Kalkınma Ajansı tarafından 4 projemiz kabul gördü. İki adet arıcılık, iki adet ceviz projesi bedeli 1 milyon 308 bin TL'dir. Bu 4 projenin yüzde 70'i olan 915 bin TL'si, hibe edilerek çiftçilerimize yarar sağlamıştır. Bu anlamda başta GAP idaresi olmak üzere emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Kongremize katılan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'ya ve beni bu göreve tekrar layık gören tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.