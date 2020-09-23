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Altyapısı tamamlanan sokaklar asfaltlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce altyapısı yenilenen Cumhuriyet Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına başladı.


Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapılarak altyapı sorunu giderilen mahallede bozulan yolların asfaltını gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını müjdeledi.


Mahalle sakinleri ise gerçekleştirilen ve hızlı bir şekilde tamamlanan çalışmalardan ötürü belediye yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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