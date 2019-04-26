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Ambalaj atıkları bilgilendirme eğitimi verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirmelerde bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirmelerde bulundu.


Gölbaşı İlçe Atatürk Ortaokulu konferans salonunda öğrencilere Gölbaşı Belediyesi Çevre Mühendisi Serpil Yücel tarafından sıfır atığa tabi tutulan atıkların neler olduğu, nelere nasıl dönüştüğünü anlatan slayt sunumu gerçekleştirildi. Sunumda ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesine ve bu atıkların kağıt, karton, plastik, cam ve atık yağlar olduğu bunların geri dönüştürülmeleri mümkün olduğu için geri dönüşüm kutularına atılarak ekonomiye tekrar kazandırılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca kullanılmış atık yağların lavabolara dökülmemesi gerektiği, şişelerde biriktirilerek belediye ile irtibata geçmeleri, atık pillerin kesinlikle atık pil kutularına atılmaları hususunda bilgilere de yer verildi.


Programın sonunda ise soru cevap şeklinde öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Geri dönüşüm broşürlerinin dağıtılmasının ardından bilgilendirme eğitimi son buldu.

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