Ambulans helikopter kanser hastası için havalandı

Adıyaman'da kanser tedavisi gören ve tedavisinin devamı için Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen hasta için ambulans helikopter havalandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Ahmet Öner, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Tedavisinin devamı için sevk edilen hasta için 112 acil sağlık hizmetleri komuta merkezi tarafından Malatya'dan ambulans helikopter talep edildi.

Malatya'dan havalanın helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki boş alana inerek, hastayı buradan alıp, Malatya'ya doğru yeniden havalandı.