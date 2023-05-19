Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erkan T., idaresindeki 02 FD 405 plakalı ambulans ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 LH 497 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Yeter U., ve Celal U., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.