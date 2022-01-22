Adıyaman'da ambulans şoförü başka bir araç şoförü tarafından darp edildi.

Olay, Sümerevler Mahallesinde meydana geldi. Hasta taşıyan ambulansın şoförü Cumhur Bulut ile ismi öğrenilemeyen başka bir araç şoförü iddiaya göre yol verme konusundan dolayı tartıştı.

Kar nedeniyle tek şerit olan yolda, diğer aracın şoförü ambulans şoföründen yol vermesi istedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ambulans şoförü darp edildi. Diğer sürücünün elinde bıçak olduğu ve tehdit ettiği iddia edildi. Araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kavga sonrasında başka bir ambulans gelerek hastayı aldı. Ambulans şoförü Cumhur Bulut, yaşanan olay sonrasında polis ekipleriyle birlikte polis merkezi giderek araç sürücüsü hakkında şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma südürülüyor.