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Ambulansa yol vermek istersen çarpıştılar: 1 yaralı

Adıyaman’da hasta taşıyan ambulansa yol vermek isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansa yol vermek isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mahir D. idaresindeki 34 RG 1150 plakalı otomobil ile Yusuf K. idaresindeki 02 ZA 303 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında hasta taşıyan ambulansa yol vermek isterken çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Mehmet K., hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan çektirildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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