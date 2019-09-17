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Anadolu Lisesi Afrika'da su kuyusu açıyor

Adıyaman Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci, veli ve mezunları ile Afrika’da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı.

Adıyaman Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci, veli ve mezunları ile Afrika'da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı.


Adıyaman Anadolu Lisesi güzel bir çalışmaya imza atıyor. Okul Müdürü Abdulkerim Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afrika'da en çok ihtiyaç duyulan bir yerde mazlum kardeşlerimize su kuyusu açıyoruz. Diyoruz ki, bize iyilik yakışır. Bu konuda uluslarası yardım kuruluşu olan İyilik-Der ile işbirliği içerisinde çalışmamızı tamamlayacağız. Süreç içerisinde okulumuzda, Demokrasi Parkında kermesler, öğretmen ve veli destekleri ile planlamayı yaptık. Tahminen 3500 Dolar dolayında bir gideri olduğunu öğrendik. Okulumuzun insanlığa ve mazlumlara karşı bir sorumluluğu olduğu bilinciyle ve dünyamızdaki tahribatın önüne yine bizlerin geçebileceği inancıyla, özellikle öğrencilerimizin konuya yaklaşımındaki heyecanıyla bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

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