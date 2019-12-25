Adıyaman'da 2 şiir kitabı bulunan elektrik ustası Hüseyin Turhal, yaptığı resimlere Anadolu motiflerini fırça darbeleriyle işliyor.

Ortaokuldan beri şiire meraklı olan ve bugüne kadar 2 bine yakın şiir yazan Adıyamanlı Hüseyin Turhal, “Bir Damla Beyaz Yağmur' ve ‘Aşkın Dili' isimli 2 şiir kitabı çıkardı. Sanata yakın ilgi duyan Hüseyin Turhal, 2 yıldan beri ilgi duyduğu resim sanatına ise 2 ay önce başladı. Evin bir odasını resim atölyesi ve kütüphaneye çeviren Turhal, bir süredir işsiz olmasından dolayı kendini resim çalışmalarına verdi. İki ayda 14 adet yağlı boya tablo yapan Turhan, insan ve doğa resimlerinin dışında farklı eserler ortaya çıkardı.

Anadolu'nun kendine has motiflerinin yer aldığı halı ve kilim desenlerinden esinlenen Turhal, bu motifleri resimlerine konu edindi. Fırça darbeleriyle Anadolu motiflerini tuvale işleyen Turhal'ın hedefi, ‘Anadolu Kültür Mozaiği' isimli bir sergi açmak.

Turhal, “Ortaokul yıllarından beri şiir yazıyorum. Bugüne kadar 2 bine yakın şiir yazdım ve 2 şiir kitabı çıkardım. Bir de antolojide yazdığım şiirlerim var. Şiir dışında makale yazıyorum. Resim ve sanata çok merakım vardı. Ama ben ressam değilim. Bugüne kadar elime fırça alıp resim çizmedim. Ama son iki ay içerisinde ben resim çizebilir miyim? diye resim çizmeye başladım. Bu tabloları meydana getirdim. Burada Anadolu kültür mozaiğini ortaya koymak için binlerce yıl önceki ecdatlarımızdan kalma kültür motiflerini, halı üzerindeki desenlerini tekrar fırçamla hayat vermek, yaşatmak için böyle bir çalışma içerisine girdim. Ben Anadolu kültürüne aşığım diyebilirim, seviyorum. Anadolu kültürünün kökeni derin bir birikime sahiptir” diye konuştu.