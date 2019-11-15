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Anaokulu öğrencileri ağaç dikti

Adıyaman’ın Kahta Naze Bedir Metiner Anaokulu öğrencileri, İbrahim Halil Mesire alanında fidan dikti.

Adıyaman'ın Kahta Naze Bedir Metiner Anaokulu öğrencileri, İbrahim Halil Mesire alanında fidan dikti.


Velileri ve öğretmenleri ile beraber mesire alanında ağaçlandırma çalışmasına katılan minik öğrenciler yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturdu. Minik öğrenciler, mesire alanında ‘Ormanı Bekçi Değil Sevgi Korur', ‘Ağaçları Sevelim Çevremizi Koruyalım' ve ‘Ağaç Dik Doğaya Can Ver' benzeri afişleriyle büyüklerine doğayı koruma çağrısında bulundu. Yaklaşık 200 adet fidanı toprakla buluşturan minik öğrencilerin unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Hacer Söner Ünsal, “Öğrencilerimiz kitaplarda ve televizyonlarda gördükleri ağaç dikim işlemini bugün yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Bugün mesire ormanımızda okulumuzun hatıra ormanını oluşturduk. Böylelikle öğrencilerimiz büyüdükleri zaman kendi aileleriyle birlikte bugün fidanlarını ektikleri hatıra ormanında dinlenebilecekler. Öğrencilerimiz bugün oldukça eğlendi" dedi.

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