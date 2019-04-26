Anaokulu öğrencileri Kızılay'ın '23 Nisan Çocuk Festivali' ile eğlendi

Kızılay Adıyaman Şubesi Genç Kızılay üyeleri '23 Nisan Çocuk Festivali' kapsamında Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Nasreddin Hoca Anaokulu bahçesinde düzenlenen festival kapsamında öğrenciler, palyaçolar, halat çekme, yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlendi.

Kızılay Adıyaman Şubesi Genç Kızılay üyeleri öğrencilerle bire bir ilgilenerek Türk Kızılay'ının amaçlarını anlattı.

Düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Türk Kızılay'ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, "Türk Kızılay'ı olarak Türkiye genelinde 23 Nisan festivali altında etkinlik düzenlemekteyiz. Buradaki amacımız Kızılay'ı tanıtmak Kızılay'ın yapmış olduğu yardım faaliyetlerini çocuk yaşta insanlara aşılamak yardımlaşma duygusunu çocuk yaşta geleceğimiz olan çocuklarımıza aşılamak için bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bunu da gençlik kolları gönüllerimizle birlikte organize etmekteyiz. Türkiye de Kızılay yardım konusunda hassas davranmaktadır. İhtiyacı olan yardıma muhtaç insanlara hem maddi hem ayni yardımlar da bulunmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza afetleri anlatmak ve korumak, yardım duygusunu aşılamak için bu tür etkinliklerde bulunmaktayız. Şuan Kızılay'ımızın ülke içi ve dışında hem nakdi ve ayni yardımlarında bulunmaktadır. Kan hizmetlerimiz de mevcuttur. Şuan 10 yıl da 78 ülke de yardım faaliyetinde bulunmaktayız. Endonezya ve Yemende yardım faaliyetleri devam etmektedir" dedi.

Yapılan etkinliğe Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerdi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.