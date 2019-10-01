Anestezi uzmanları Adıyaman'da buluştu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliği ile “Anestezi Uygulamalarında Ultrasonografi Kursu” Adıyaman'da düzenlendi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'dan yaklaşık 60 anestezi uzmanı katıldı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Dr. Öğretim Üyesi Burhan Dost, 2018 yılında Adıyaman'da bölgesel toplantı düzenlediklerini ve 6 ilden 111 katılımcının toplantıya katıldığını belirterek, “Derneğimizin , Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Şebnem Rumeli Atıcı ve Başhekimimiz Doç. Dr. Fatih Doğanın tam desteğini alarak bugünkü toplantımızı düzenliyoruz. Gelişen ve değişen bilim ışığında sabit kalmamız mümkün değildir. Özellikle Anesteziyoloji ve Reanimasyon gibi kendini güncelleyen, gelişime açık, yeniliklerle dolu bir branşta yapılacak çok işimiz, bilimsel kat edecek çok yolumuz var. Canlı mankenler üzerinde yaptığımız bu toplantının herkese faydalı olmasını umuyor, Adıyamanımızın hafızalarınızda güzel bir anı bırakmasını umut ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Işık, “Daha önce Adıyaman da yaşadığım için ben de buranın yeri çok farklı ve burayı çok seviyorum. Böyle güzel bir toplantıda bizlere ev sahipliği yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Şebnem Rumeli Atıcı konuştu. Konuşma sonrasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Işık ve Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Konya Meram Üniversitesinden gelen kişiler konferans ve eğitim verdi.