Aniden dönen otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi eski Hastane Caddesi üzerinde seyir halindeki Ahmet I., idaresindeki 34 EP 2056 plakalı otomobil, depremden dolayı yıkılan refüjde aniden dönüş yaparak karşı şeride geçmek istediği esnada Umut A., idaresindeki 02 TA 099 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücülerden Umut A., ile motosiklette bulunan Sabiha A., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.