Aniden hareket eden minibüsten düştü

Adıyaman'da durakta yolcu indiren minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın araçtan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 02 M 0239 plakalı şehir içi yolcu minibüsünde bulunan Sevgi Ö. isimli yoldu, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde bulunan durakta inmek istedi. Minibüsten inmek istediği esnada minibüsün aniden hareket etmesiyle Sevgi Özfuruncu araçtan düştü. Yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.