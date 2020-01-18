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Anıt ağacın kesilme kararına TUTAP'tan tepki

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Adıyaman İl Temsilcisi Tayfun Güzel, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Komisyonu tarafından Eskisaray Cami avlusunda bulunan anıt ağacın kesilmesi yönündeki kararına tepki gösterdi.


TUTAP İl Temsilcisi Tayfun Güzel, tarihi çınarın korunamayacak durumda olduğu için kesilmesi yönünde alınan kararı ‘skandal' olarak değerlendirdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Güzel, “Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, halk arasında ‘Çınarlı Cami' olarak bilinen Eskisaray Camiinin avlusundaki 400 yıllık anıt ağacın tescilinin kaldırılması kararını aldı. Alınan bu karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanırsa çınar ağacı, tescili kaldırılarak güvenlik gerekçesiyle kesilecek olmasının Adıyaman halkına ve Adıyaman kültürüne büyük bir darbedir. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan ve camiye adını veren bu tarihi çınar, Adıyaman'ın markalaşmış kültürel değerlerinden birisidir. Konunun uzmanlarından, bilirkişilerden ve profesörlerden oluşturulacak yeni bir komisyonla tarihi çınarın uygun şartlar oluşturularak korunmaya devam edilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

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