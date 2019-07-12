İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anız yakanlar jandarmadan kaçamadı

Adıyaman’da, ekinlerin biçilmesinden dolayı yakılan 377 dönümlük anız yangınında toplam 22 bin 661 TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da, ekinlerin biçilmesinden dolayı yakılan 377 dönümlük anız yangınında toplam 22 bin 661 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, hasat yapımı sonrasında kendilerine ait arazilerde anız yakan kişilere yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 8 farklı arazide toplam 377 dönüm arazide anız yakanlara yönelik işlemler yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda anız yakanlara toplam 22 bin 661 TL para cezası uygulandı.


Anız yakan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken anız yakan kişilerinde 156 jandarma imdat hattına bildirilmesi gerektiği de vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.