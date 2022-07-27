Anız yangını ağıla sıçradı

Adıyaman'da meydana gelen anız yangını arazide bulunan ağıla sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Demokrasi İlkokulu yakınlarında bulunan arazide yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen anız yangını arazi içerisinde bulunan ve içerisi boş olan ağıla sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.