Anız yangını bağa sıçramadan söndürüldü

Adıyaman'da, yaşanan anız yangını çevrede bulunan bağlara sıçramadan ,itfaiye ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın İndere (Zey) köyüne bağlı Maltepe Mezrası yakınlarında bulunan bağların yanında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Yaşanılan yangını fark eden vatandaşlar olay yerine koşarak alevlere müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahaleleri yetersiz kalınca durum bu defa itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımlarıyla alevler bağlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.