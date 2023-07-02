İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangın korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangın korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi üzerinde anız yangını meydana geldi. Sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.