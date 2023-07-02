Anız yangını korkuttu

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangın korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi üzerinde anız yangını meydana geldi. Sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.