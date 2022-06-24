Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Karadağ Ormanlık Mesire alanı arka taraflarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.