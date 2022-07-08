İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anız yangınında ağaçlar zarar gördü

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Adıyaman'da, meydana gelen anız yangınında ağaçlar zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Paşamezrası Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. 25 dönümlük alanda çıkan yangında çok sayıda ağaç ise zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.