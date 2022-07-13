Adıyaman'da, anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.