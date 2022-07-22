Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangınında dumandan etkilenen çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bölgeye göre, öğle saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Burmapınar Köyü'nde yangın meydana geldi. Osman Bozkurt'a ait olduğu öğrenilen tarlada bulunan anızlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını görenler vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına çevredeki çiftçiler de traktörleri ile destek verdi. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında dumana maruz kalan arazi sahibi Osman Bozkurt dumandan etkilendi. Bozkurt, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor