İhlas Haber Ajansı

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Anız yangınında motosiklet küle döndü

Adıyaman’da tarlada yanan anızın ortasında bulunan motosiklet yanarak küle döndü.

Adıyaman'da tarlada yanan anızın ortasında bulunan motosiklet yanarak küle döndü.


Olay, Yunus Emre Mahallesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi arkasındaki bir arazide meydana geldi. İhbar üzerini anız yangınına giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiklerinde tarla içerisinde bulunan motosikletin yandığını fark etti. Yangını bir süre sonra söndüren ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen plakasız motosiklet ile ilgili polise bilgi verdi. Küle dönen motosikletin kime ait olduğu araştırılıyor.


Polis ekipleri yanan motosiklet ile ilgili soruşturma başlattı.

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