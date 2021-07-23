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Anız yangınında saman balyaları küle döndü

Adıyaman’da çıkan anız yangınında köylülere ait bin adet saman balyası yanarak küle döndü.

Adıyaman'da çıkan anız yangınında köylülere ait bin adet saman balyası yanarak küle döndü.


Yangın, Adıyaman merkeze bağlı İncebağ köyünde meydana geldi. Anız yangı rüzgarın etkisiyle büyüdü. Büyüyen yangın köylü vatandaşların saman balyalarına sıçradı. Köylüler itfaiye ekiplerine bilgi verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 200 dönüm anız yanarken, bine yakın saman balyası küle döndü. Yangını kontrol altına alarak söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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