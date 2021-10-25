İhlas Haber Ajansı

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Anız yangınında yanarak öldü

Adıyaman Kahta ilçesinde tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Kahta ilçesi Erikli köyü Yukarı Yenişehir mezrasında meydana geldi. Engelli olduğu öğrenilen Mustafa Yalçın (71) kendi tarlasındaki anızı ateşe verdi. Alevler bir anda büyüyerek yayıldı. Şahıs alevlerin arasında kaldı. Alevlerden kaçamayan şahıs olay yerinde yanarak can verdi. Şahsın alevler arasında baygın halde olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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