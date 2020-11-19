Ankara'da Adıyaman tütünü ve kooperatifleşme süreci ele alındı

Kıyılmış sarmalık tütün üretimi ve kooperatifleşme konusuyla ilgili Adıyaman'dan giden heyet Tütün ve Alkol Kurulu heyeti ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Tütün mevzuatındaki değişiklik ve kooperatifleşme sürecinin getirdikleri ve beklentiler ile ile ilgili Adıyaman'dan bir heyet Ankara'da bir dizi ziyaret geçekleşti.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Pınarbaşı Belde Belediye Başkanı Mahmut Alan, Çelikhan Doğal Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi adına Av. Mahmut İlker Şahin, 02 Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Veysi Bilir, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya Çelikhan İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Akın, Tütün ve Alkol Kurulu heyetiyle bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve Yakup Taş ile birlikte, Tütün ve Alkol Kurulu heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, kooperatifleşme süreci detayları ile ele alınırken, üreticinin lehine olacak düzenlemelerden bahsedildi.

Adıyaman heyeti daha sonra CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret ederek, tütün konusundaki gelişmeleri ele aldı.