Annesi trafik kazasında ölen yavru sincaba şefkat eli

Adıyaman'da annesi otomobilin altında kalarak ölen yavru sincap görevliler tarafından şırınga ile besleniyor.

Adıyaman'da bir vatandaş, annesi trafik kazanda ölen yavru sincabı fark etti. Yaklaşık 3 haftalık olduğu tahmin edilen yavru sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirilerek yetkililere teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim tarafından gerekli tedavisi yapılan yavru sincabın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ancak beslenme ve bakıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Görevli veteriner hekim yavru sincabı şırınga ile süt vererek bekliyor. Sincabın rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.