Antepfıstıklarına erkek aşı

Adıyaman'da Antepfıstığı bahçelerinin gelişmesi için hazırlanan proje kapsamında ağaçlara erkek fıstık aşısı yapıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Şerefli köyünde, erkek Antepfıstığı sayısının arttırılması için başlatılan proje kapsamında aşılama çalışması yapıldı. Adıyaman'da bulunan 265 bin dekar alanda yetişen Antepfıstığı alanlarında dişi ağaçların çok olması nedeniyle verimin az olmasından dolayı erkek göz aşısı çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, beraberinde Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ile yapılan çalışmaları inceledi.

Nurettin Kıyas yaptığı açıklamada, “Adıyaman'da ortalama 265 bin dekar fıstık yetiştiriciliği yapılan alanımız mevcut bu alanlarımızda özellikle döllemeyle alakalı bazı problemleri fark ettik. Fıstıkta erkek ağaç ve dışı ağaç ayrı ayrı olmaktadır. Dolayısıyla bahçelerimizde erkek ağaç sayısının azlığını tespit ettik bu çerçevede bu yıl özellikle Valiliğimizin desteği hem talimatlarıyla İl Özel İdaresinde bir proje uygulayarak Antepfıstığı ağaçlarının verimliliği artırmaya dönük bir çalışma başlattık. Çalışmamızın ortalama sonucuna ulaşmak için 5 yıllık bir hedef belirledik. Bu çerçevede birincisi özellikle bahçelerimizde erkek fidan sayısını artırmak için aşılama çalışması göz getirerek tozlama çalışması ve erkek fidanı çoğaltarak çiftçilerimize vererek bahçelerdeki yeterince döllemeyi oluşturmak için erkek fidan dağıtımı yapacağız. Adıyaman'a toplam 4 bin adet göz getirdik. Şu anda Kahta, Besni, Gölbaşı, Tut ve merkezde özellikle Sincik'te erkek göz aşısı, aşılama çalışması devam etmektedir. 265 bin dekarda biz bir ağaçta 250 gram bir verim artışı sağlarsak bugün ki ortalama fiyatlarla yılda yaklaşık 40 milyon TL Adıyaman çiftçisine ilave bir gelir olacaktır. Çalışmamıza bu şekilde davam edeceğiz toprak tahlilleri yapacağız, yaprak tahlilleri yapacağız. Bakım ve beslemeye dönük çalışmalar içerisinde olacağız. İnşallah Adıyaman'ın fıstık verimini mevcut durumdan çok daha ileri bir noktaya götüreceğiz” diye konuştu.