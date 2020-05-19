İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı

Adıyaman’da bir apartmana giren şahıslar 8 çift ayakkabı çaldı.

Adıyaman'da bir apartmana giren şahıslar 8 çift ayakkabı çaldı.


Olay, Adıyaman merkez 3. Çevre yolu üzerinde bulunan Papatya Sitesi C Blokta gerçekleşti. İki kişi oldukları öğrenilen hırsızlar apartmana girerek, dairelerin önünde bulunan 8 çift ayakkabıyı çaldı. İftar saatinden önce gerçekleşen olay, apartman sakinlerinin ayakkabılarının olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.


Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.