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Araca çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Adıyaman'da, önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 02 ACN 236 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mehmet E., Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında önüne çıkan bir araca çarpmamak için motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Mehmet E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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