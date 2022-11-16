Araçlardan parça çalan 2 şahıs, tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi otoparkında bulanan araçlardan parça çalınması ihbarına ilişkin harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren M.G., ve S.G., isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet LPG tankı, 1 adet levye, 2 adet jant kapağı, 2 adet kriko, 1 adet anahtar takım çantası, 1 adet motor üst kapağı, 1 adet akü, 1,5 metre kablo, 5 adet halı, 1 adet tava, 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma gibi suç kayıtları bulunan her iki şahıs, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.