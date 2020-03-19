Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen N.F., idaresindeki otomobil ile A.M.K., idaresindeki otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 2 adet av tüfeği ile bu tüfeklere ait 19 adet fişek ele geçirildi. Her iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken tüfeklere ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.