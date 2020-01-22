Aranan 46 şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-20 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 46 şahsı yakaladı. Huzur 02 ve Türkiye Güven Huzur uygulamaları kapsamında hırsızlık suçundan 1 şahıs, bilişim sistemlerine girme ve nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, 5607 sayılı kanuna (kaçakçılıkla mücadele) muhalefetten 1 şahıs, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle 1 şahıs olmak üzere aranması olan 4 şahıs yakalandı.

Türkiye geneli narkotik uygulamalarında uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 şahıs, uyuşturucu madde kullanımı suçundan 4 şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile birlikte 8 şahıs yakalandı.

Diğer suçlarla birlikte toplam 46 kişinin yakalandığı uygulamalarda kapsamında içerisinde, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, vergi usül kanuna muhalefet suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıslar ile birlikte toplam 16 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.