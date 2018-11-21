Aranan şahıs ihbarına giden polisler uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman'da aranan şahıs ihbarı alarak bir ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan bir ikamette aranması olan şahıs olduğu ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evdeki 6 kişinin üst araması GBTsorgulaması yapıldı. İhbar edilen şahısların herhangi bir suçtan aranması bulunmazken savcılık kararı ile evde arama yapıldı. Evde bir miktar metafetamin ile esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.