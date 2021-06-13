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Aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde aranan şahıslara ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde aranan şahıslara ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi.


Kent merkezinde 33 ekip, 87 polisin katılımıyla yapılan denetimler kapsamında 117 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Denetimlerde, silahlı tehdit, mala zarar verme, yaralama, uyuşturucu, karşılıksız çek gibi çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri yabancı uyruklu şahısların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde ise yaptığı denetimlerde 83 kişinin kimlik sorgusunu gerçekleştirdi.


Yabancı uyruklu şahısların kimlik kontrollerinde ise her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

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