İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arazideki elektrik kabloları ve pano çalındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir arazi içerisinde bulunan elektrik kabloları ve güneş enerjisi panosu çalındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir arazi içerisinde bulunan elektrik kabloları ve güneş enerjisi panosu çalındı.


Edilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kızılin Köyü Çevlik mevkiinde M.A'ya ait arazi içerisinde yer alan 90 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, 2 adet güneş enerjisi elektrik panosu ve 8 adet güneş paneli kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden M.A., jandarma ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.