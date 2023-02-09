Arda bebeğin teyzesi de kurtarıldı

Giresun İl Müftülüğü ve TDV Arama Kurtarma ekibindeki gönüllü din görevlileri, Adıyaman'da 4 kişiyi daha enkazın altından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zamana karşı yarışın sürdüğü Adıyaman'da çalışmalara destek veren Giresun İl Müftülüğü ve TDV Giresun Arama Kurtarma ekibi, Filistin Mahallesi'nde ikisi çocuk toplam 4 kişiyi daha enkazın altından sağ kurtardı.

TDV Arama Kurtarma ekibi, 8 Şubat Çarşamba günü Arda bebeği kurtarmasının ardından bugün de Ejder bebek, Arda bebeğin teyzesi Birgül'ü ve ismi İlhan olan bir kişiyi daha kurtardı.

Depremden yaklaşık 71 saat sonra umutlu bekleyişini sürdüren vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşadı.

Dualar eşliğinde ambulansa bindirilen yaralılar hızlıca hastaneye sevk edildi. Giresun ekibi, Müjgan bebeği de enkaz altından sağ olarak kurtarmıştı.