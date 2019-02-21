Arı yetiştiricilerine kovan dağıtıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da bulunan aracılara 900 adet arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da arı kovanının 2023 yılında 100 bine çıkarılması hedefleniyor. İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Arıcılık ve Organik Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılması ve İnovatif Yöntemlerle Arı Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele" projesi kapsamında 30 üreticiye 30'ar adet organik polen tuzaklı arı kovanı, 30 kilogram temel petek, 30 adet ana arı dağıtıldı.

Konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, “Bugün burada her arıcımıza 30 tane organik polen tuzaklı kovan, 30 ana arı, 30 kilogram temel petek bir de 1 yıllık kontrol sertikasyon kuruluşu ücretini ödemiş olacağız. Hedefimiz arıcılıkta da Adıyaman'ın bir marka şehir haline gelmesidir. 2023 Hedefimizde 100 bin dekar badem, 100 bin arı kovanı hedefimiz var. 100 bin dekar bademde 70 bine ulaşmış durumdayız, arı kovanlarında da 74 bin mevcutken proje kapsamında dağıtacağımız kovanlar ile birlikte 77 bine ulaşacaktır” dedi.

Arı yetiştiriciliği yapan İsmet Varol ise konuşmasında, “Bugün burada organik arı kovanları dağıtılıyor. Çok güzel bir program çok güzel bir etkinlik yapılmıştır. Bundan son derece memnunuz. Allah, devletimizden, milletimizden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Bu çok güzel bir şeydir, herkesi organik arı yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Arı yetiştiriciliği yapan Zeynel Yakut ise, “ Bende arı kovanı alacağım. Bende aşağı, yukarı 10 yıldır arıcıyım. Bu organik projeden dolayı tarım il müdürlüğüne teşekkür ederim bu projeyi yaptıkları için. Allah'a çok şükür bugün kovanlarımızı alacağız” diye konuştu.