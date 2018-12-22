Arıcılara gece eğitimi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait toplantı salonunda gece düzenlenen kursa iş dolayısıyla gündüz katılamayanlara yönelik gece Enstitü Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Öztokmak ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim M.Hakan Baybatmaz tarafından veriliyor.

Gece düzenlenen arıcılık kursunu Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ve Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü A.Türker Yener ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Tarım Orman İl Müdürü Adil Alan, Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin dekar badem bahçesi ile 100 bin adet arılı kovan hedeflendiğini belirterek, “Bugün için 74 bin arılı kovan bulunuyor. Arıcılığı GAP İdaresi İKA ve Bakanlık bütçeleri ile projeler yaparak desteklendi. Yürütülen projeler ile balın dışında diğer arı ürünlerinin de Adıyaman da üretilmeye başlanıldı. Aynı zamanda kalitenin arttırılması için son üç yıldır organik arıcılık projeleri yürütüldü” dedi.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü A.Türker Yener ise, Enstitü Müdürlüğünün çalışma konularının badem ve arıcılık olduğunu, Adıyaman'ın arıcılık konusunda iyi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yener, yıl içerisinde tarımın diğer dallarına göre arıcılık eğitimlerinin daha fazla düzenlendiğini belirterek, “Enstitü olarak arıcılık konusunda araştırma geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütülecek. TAGEM'e sunulan Adıyaman Yerli Bal Arılarının Morfolojik, Fizyolojik ve Davranış Özellikleri Olarak Tanımlanması projesi geçti. İleriki dönemde bu çalışmalar yürütülecek” ifadelerini kullandı.