İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arızaya giden ekipler yolda mahsur kaldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde elektrik arızasına giden elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik arızasına giden elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde yağın kar yağışından dolayı yaşanan elektrik kesintilerine müdahale eden ve daha sonra tekrar Adıyaman'a dönmek isteyen elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ'a bağlı ekipler Gerger Dallarca Bölgesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan elektrik arıza ekipleri için jandarma ve karayolları ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti.


Donma tehlikesi yaşayan ekipler, 5 saatlik çalışmaların ardından kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.