İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen tarla yangınında arpa ve buğdaylar küle döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen tarla yangınında arpa ve buğdaylar küle döndü.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Tekağaç Köyünün Yazıyalankoz Mezrasında bulunan ekili alanda yangın meydana geldi. Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Köylüler ile daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. 15 Dönümlük alanda meydana gelen yangında arpa ve buğdaylar küle döndü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.